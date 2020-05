Oroscopo di domani 25 maggio: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo lunedì.

Oroscopo Paolo Fox 25 maggio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. E’ ancora un periodo difficile per risolvere completamente i vostri problemi. Qualcosa si è già sbloccato ma aspettate di concludere del tutto questo percorso. Se avete sbagliato, domani è la giornata giusta per porre rimedio, ma forse è meglio cercare l’aiuto di qualche esperto. In amore ci saranno netti miglioramenti da giovedì.

Toro. In amore tardano ad arrivare conferme che attendete da tempo. Ciò vi porta a riflettere se è il caso di continuare la vostra relazione o meno. Occhio alle spese: sarà meglio fare più attenzione alle case o alle proprietà a partire da domani.

Gemelli. Il fine settimana prossimo sarà bellissimo ma la programmazione inizia da domani. Ci saranno dei momenti di stanchezza molto importanti ma reagirete. Se il vostro rapporto non è chiarissimo avrete una voglia matta di capire meglio la situazione.

Cancro. Idee, emozioni ed energia da domani faranno parte della vostra vita. In amore c’è calma piatta e la situazione non è destinata a muoversi in modo importante. Sul lavoro ci sono da risolvere alcune questioni importanti e domani potrebbe essere il giorno giusto.

Leone. L’amore sta andando a gonfie vele e da domani potrebbe addirittura migliorare con piccoli accorgimenti. E’ il lavoro che continua a provocare malumori e disagi. Forse non sono arrivati i giusti riconoscimenti per i vostri meriti.

Vergine. Qualcosa è andato davvero storto negli ultimi due giorni e ciò provoca piccoli problemi anche domani. Il consiglio è quello di non mettere da parte i progetti ma di continuare a lavorarci su perché il prossimo fine settimana sarà magnifico.

Oroscopo di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Avete bisogno di sostegno morale. Un amico potrebbe essere di fondamentale aiuto per realizzare i vostri progetti e le vostre idee. Da metà settimana inizierete a sentirvi meglio ma già domani inizierete a tracciare la via.

Scorpione. Le cose non stanno andando come vorreste: siete delusi e arrabbiati. Qualcuno vi ha addirittura voltato le spalle e non riuscite a stare in pace, ecco perché vorreste fermare tutto. Ma non dovete farlo, da domani arriverà una grossa mano soprattutto dalle stelle.

Sagittario. Domani sarà una giornata piuttosto confusionaria, ci sono situazione poco chiari e poco gestibili che vi rendono la vita difficile. La vostra relazione sta vivendo un momento difficile a causa di una delusione che non appartiene ad essa: imparate a scindere i rapporti nella vita.

Capricorno. Nella giornata di domani ci sarà qualche piccolo contrattempo da gestire. Prima di buttarvi in una relazione, dovete risolvere delle piccole questioni personali. Ci sono da affrontare anche molte questioni economiche ma non è domani la giornata adatta.

Acquario. Avete una voglia matta di cambiare le cose ma non tutti riescono a muovere i primi passi. Da domani ci saranno nuove opportunità, dovete saper scegliere la migliore. In amore il futuro è molto promettente, abbiate ancora un po’ di pazienza.

Pesci. Il nervosismo è il vostro miglior amico in questo momento particolare. Domani potreste rischiare di discutere con tutti: alcune questioni passate non risolte si sono trasformate in montagne insuperabili. In amore le cose non vanno meglio, dovete armarvi di enorme spirito di pazienza.