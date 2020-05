Mercato Milan, Pioli al Torino? Arriva l’annuncio di Cairo

Mercato Milan: Pioli può partire

Mercato Milan Pioli | La stagione del Milan è stata parecchio difficoltosa, e se da una parte l’arrivo di Pioli sembrava aver dato una piccola scossa, dall’altra parte i risultati previsti non sono arrivati. Il tecnico è in bilico più che mai, e la società rossonera si sta concentrando su un suo sostituto. I nomi in giro sono tanti, e intanto le strade per l’allenatore ex Fiorentina si aprono giorno dopo giorno: si parla soprattutto del Torino. I granata hanno da poco ingaggiato Longo, e lo stesso patron Cairo ha voluto rispondere a qualche domanda in conferenza stampa. Queste le sue parole riportate da cm.com:

“Longo ha il mio massimo appoggio. Pioli? I nomi che leggo sul giornale sono pura fantasia, capisco che in questo momento difficile i giornalisti abbiano bisogno di lavorare con fantasia, ma qui si va oltre ogni immaginazione”

Ultime Milan: Pioli resta o se ne va?

Il futuro di Pioli è attualmente incerto, e soltanto il trascorrere del tempo darà le giuste risposte. Il campionato a breve dovrebbe riprendere, e solo a quel punto la dirigenza rossonera riuscirà a dare una valutazione sul suo operato: fatto sta che il Diavolo pensa a Rangnick, e lo fa con costanza da molto tempo. Il destino di Pioli è segnato?