Mercato Juventus, Arthur messo alla porta dal Barcellona: ora va convinto

Mercato Juventus: Arthur non vuole partire, i blaugrana lo mettono sul mercato

Mercato Juventus Arthur | Nelle ultime settimane non si è fatto altro che parlare di Pjanic in casa Juventus, ed in particolare sul suo futuro ormai sempre più lontana da Torino. Il centocampista bosniaco, dopo quattro ottime stagioni, ha accusato vari problemi, e adesso pare abbia intenzione di fare una nuova esperienza al di fuori dell’Italia. I bianconeri lo hanno dichiarato cedibile già da un po, e adesso la pista Barcellona si fa sempre più calda. I blaugrana stravedono per l’ex Roma, e la trattativa continua ad andare avanti, non senza poche difficoltà.

Le due big starebbero infatti trattando per uno scambio, il quale dovrebbe portare in bianconero Arthur, centrocampista brasiliano molto apprezzato da Sarri e dirigenza. Quest’ultimo è stato praticamente messo alla porta dalla squadra catalana, la quale non lo reputa indispensabile per le gerarchie. Il ragazzo è poco convinto della partenza e vorrebbe dimostrare il suo talento al Barcellona, intanto la Juventus aspetta.

News Juventus: Arthur nel mirino, annuncio di Setien

Il futuro di Arthur è ancora in bilico, ma nelle ultime ore sono arrivate delle parole molto importanti da parte di Setien, tecnico del Barcellona. Quest’ultimo ha parlato proprio del brasiliano, ecco quanto riportato dalla nostra redazione.