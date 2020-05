Liga: occasioni di mercato, ecco chi ha il contratto in scadenza nel 2021

Calciomercato, i contratti in scadenza nel 2021 sono una grande opportunità. Anche in Spagna, oltre che in Italia, sono diversi i campioni che andranno in scadenza tra solo un anno.

Liga: Messi domina ma il Barca ha diverse clausole

Questo significa che in estate le società spagnole saranno costrette alla cessione, o a rinnovare, per non perdere questi calciatori a zero. Una bella opportunità di mercato anche per i club italiani che intendono investire e risparmiare in tempi di crisi.

Il pino nome è quello di Leo Messi. L’attaccante argentino, che avrebbe in realtà potuto liberarsi già da quest’anno, dovrà rivedere il suo accordo con il Barcellona. La

Pulce ha sempre giurato fedeltà ai catalani, ma basterà per tenerlo ancora in rosa o un’offerta fuori mercato questa volta potrà convincerlo?

A proposito di nomi eccellenti, tra questi c’è anche James Rodriguez. Il fantasista del Real Madrid vedrà il suo accordo scadere tra un anno. Questo significa che anche nel prossimo calciomercato potrà lasciare Madrid a “prezzo di saldo”. Su di lui c’è l’Atletico che da tempo porta di strapparlo ai rivali e metterlo a disposizione di Simeone. Anche in Premier il colombiano vanta diversi ammiratori.

Tra i giovani interessanti spunta Ferran Torres. Esterno del Valencia che piace molto alla Juventus. Per ora i Pipistrelli non hanno intenzione di abbassare le loro pretese in estate, ma il rischio che tra un anno vada via a zero è molto elevato.

Interessante anche il nome di Franco Vazquez, 31enne fantasista del Siviglia. L’italo-argentino piace anche in Italia, alla Lazio, e gradirebbe avere maggior certezza sul suo futuro. Per questo una cessione già a giugno non è esclusa.

Liga: esperienza e qualità

In scadenza anche 4 big assoluti come Rakitic, Vidal, Sergio Busquets e Sergio Ramos. Diversa la situazione dei tre calciatori del Barcellona. Rakitic e Vidal, infatti, vedono il loro futuro incerto. Il croato vorrebbe restare ma anche prolungare il suo accordo, la società, tuttavia, sembra avere altri piani. Il Barcellona, invece, vorrebbe tenere il cileno nonostante il pressing dell’Inter. Nessun problema per Busquets e Ramos che, nonostante i contratti in scadenza, come Chiellini in Italia non avranno nessun problema a rinnovare visto che sono ormai due simboli di Barca e Real Madrid.

Antonio Lauro