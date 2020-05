Notizie Inter, Giggs esalta Zanetti: “E’ il più forte giocatore che ho affrontato”

Negli ultimi anni il calcio è stato contraddistinto dalle trattative che hanno portato molti giocatori ad accettare le offerte provenienti dalla Cina. Alla base della scelta nella maggior parte dei casi c’era il ricco ingaggio, come rivelato da alcuni protagonisti. Di conseguenza rispetto al passato sono diminuiti i giocatori che rimangono in un club per molti anni e vengono considerate bandiere. In questo gruppo c’è sicuramente Ryan Giggs, che nella sua carriera ha vestito un’unica maglia quella gloriosa del Manchester United per ben 24 anni. L’ex centrocampista gallese in un’intervista esclusiva alla tv ufficiale dei Red Devils, ha rivelato l’avversario e il compagno di squadra più forte.

Notizie Inter, Giggs: “Zanetti era un difensore con i piedi da centrocampista”

Il gallese ha parlato della sfida valida dei quarti di finale contro l’Inter nell’edizione 1998-1999 della Champions League: “Mi ha rotto il naso con una gomitata- ha raccontato ridendo-. E’ l’avversario migliore contro cui ho giocato, era un ottimo difensore con i piedi da centrocampista ed era abile con il pallone. Avrebbe corso per tutto il giorno!”.

Giggs: “Ronaldo è il miglior giocatore con cui ho giocato”

L’ultimo decennio è stato contraddistinto dall’eterno duello tra Messi e Cristiano Ronaldo. A tal proposito il gallese approfitta dell’occasione per elogiare l’attaccante portoghese: “E’ il miglior giocatore con cui ho giocato. Cristiano ha fatto grandi cose in Inghilterra e ha continuato a fare ancora meglio altrove. La sua testa gli consentiva di essere più veloce degli altri, quando pensavi di avergli preso il pallone, lui lo faceva sparire”.