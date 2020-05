Il bollettino della Protezione Civile di oggi domenica 24 maggio

Siamo in attesa dei consueti dati della Protezione Civile rispetto all’epidemia di covid-19 in Italia, quando la fase 2 è iniziata da ormai 20 giorni e serve capire se la cd. “convivenza” con il virus non porterà ad un nuovo lockdown.

I dati della Protezione Civile di Borrelli

Mentre quasi tutta l’Italia ha ormai contenuto l’emergenza finanziaria, grazie ad un calo importante soprattutto per quel che riguarda i posti in terapia intensiva, in Lombardia la situazione è ancora drammatica. Sempre comparando Nord e Sud, si nota come l’allentamento delle misure di distanziamento sociale sia rischioso soprattutto nella parte settentrionale del paese, dove ormai avvengono oltre i 2/3 dei nuovi contagi. Per questo serve guardare ai dati ufficiali con estremo interesse: oltre che la mobilità dei cittadini, è in gioco anche l’economia della nazione.

