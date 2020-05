Calciomercato Udinese: De Paul verso il Siviglia

Ultime Udinese, De Paul potrebbe dire addio in estate all’Udinese. Il centrocampista argentino potrebbe tornare in Liga.

Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo, quotidiano spagnolo molto vicino al Siviglia, il nome di Rodrigo de Paul è tra le priorità per il centrocampo del club andaluso.

Il giocatore dell’Udinese, ambito dalla Fiorentina, fa parte di una lista di giocatori seguiti dal ds Monchi.

Tra questi anche Cyprien del Nizza, Bourigeaud del Rennes e José Campaña del Levante.

Il fantasista aveva già giocato in Spagna con la maglia del Valencia e potrebbe far ritorno in Liga. In rosa prenderebbe il posto di Franco Vazquez che, invece, potrebbe salutare per far di nuovo tappa in Serie A. L’Udinese attende l’offerta giusta per avviare la trattativa e cedere il calciatore ormai titolare anche della Nazionale Celeste.

Ultime Udinese: beffate le italiane

Come detto sul calciatore, da tempo, non c’è solo la Fiorentina ma anche diversi club tra i quali Lazio, Milan e Inter. De Paul ha dimostrato in questa stagione di poter giocare anche da mezzala, qualità importante che lo ha reso ambito da diversi club. La sua abnegazione in campo agli ordini di Gotti, è valsa la chiamata della Nazionale argentina della quale ormai è elemento di valore.