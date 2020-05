Calciomercato Napoli Meret Rinnovo | L’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli ha scombussolato l’ambiente interno. Non solo per risultati e classifica migliori rispetto alla gestione precedente, ma anche gerarchie diverse che hanno minato le certezze di alcuni. Tra questi c’è Alex Meret che si è visto scavalcare da David Ospina per le doti da leader e quelle tecniche del portiere colombiano.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis vuole il rinnovo di Meret

Il futuro del giovanissimo portiere friulano, dunque, sembrava segnato. Con la mancata titolarità, l’addio sembrava servito su un piatto d’argento, con l’Inter già alla finestra pronta ad accaparrarsi l’erede di Handanovic. E invece non è dello stesso parere Aurelio De Laurentiis. Il numero uno del Napoli, stando a quanto riferisce Il Corriere del Mezzogiorno, starebbe caldeggiando l’idea di rinnovare il contratto del giovane estremo difensore.

Napoli, Meret chiede garanzie per rinnovare

Il portiere classe ’97 è stato rilegato a secondo con l’avvento di Gennaro Gattuso. Con Carlo Ancelotti era il titolare fisso, in Champions League e in Serie A e in più occasioni ha saputo salvare il Napoli, acquisendo sempre maggiore esperienza. La panchina ha creato qualche malumore all’ex SPAL che, però, ora si vede recapitare dal Napoli un’importante offerta di rinnovo. De Laurentiis vuole trattenerlo in azzurro almeno fino al 2025, prolungando il contratto in essere di altri due anni e dare vita ai 25 milioni investiti due anni fa. Per firmare il rinnovo, Meret chiede garanzie al Napoli di titolarità in vista degli Europei e soprattutto dei Mondiali di Qatar 2022.