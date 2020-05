Calciomercato Napoli: Callejon dirà addio, niente rinnovo

Calciomercato Napoli: addio praticamente ad un passo per Callejon

Calcio Mercato Napoli Callejon | Il mercato non si ferma mai, e soprattutto quello di Serie A continua con sempre più intensità. Le principali squadre del nostro campionato si stanno occupando sia di colpi in entrata che colpi in uscita, e in questo senso il Napoli vorrebbe sì andare ad investire, ma anche blindare qualche gioiello. Dopo i rinnovi ormai quasi certi di Mertens e Zielinski, lo stesso destino non spetterà però per Callejon, ormai destinato all’addio a fine stagione.

L’avventura dello spagnolo, durata per ben 7 stagioni, è ai titoli di coda, e le parti non tenteranno nemmeno di prolungare il contratto. Sensazione che era già arrivata un po di tempo fa, ma che nelle ultime ore è stata ulteriormente confermata da Il Mattino.

News Napoli: chi dirà addio oltre Callejon?

Callejon lascerà il Napoli a fine stagione, ma chi sono gli altri partenti? Dopo le allarmanti notizie di qualche giorno fa gli azzurri sono riusciti a trovare un accordo per Mertens, e ad oggi sembra davvero difficile che il belga possa lasciare Napoli. Caso ancora spinoso per quanto riguarda Koulibaly, continuamente sondato da diverse big. Ecco quali saranno i pericoli maggiori per il centrale senegalese.