Calciomercato Napoli Everton | Il calciomercato del Napoli è più attivo che mai: tra possibili cessioni, rinnovi contrattuali e obiettivi per il futuro. Dopo aver definito il futuro di Mertens, il Napoli sembra volersi fiondare su Everton Soares, attaccante esterno del Gremio che ha impressionato in Coppa America e nel campionato brasiliano.

Calciomercato Napoli, l’agente di Everton esce allo scoperto

Everton è un obiettivo concreto per il Napoli che nelle prossime settimane potrebbe pensare di presentare al Gremio un’offerta per sbaragliare la concorrenza. L’agente dell’attaccante brasiliano, Marcio Cruz, ha spiegato ai microfoni di calcionapoli24.it i dettagli della trattativa.

“La stampa sta enfatizzando parecchio l’interesse del Napoli e non so il perché. Addirittura c’è chi dice che il calciatore abbia già firmato con il club ma la verità è un’altra. Il Napoli ha mostrato interesse ed è vero ma l’ultimo contatto risale ad un mese fa. Il calciatore accetterebbe con grande entusiasmo perché tutti conosciamo l’importanza del Napoli. Lotta per lo Scudetto da anni, è sempre in Champions League ma non è giusto dire che Everton è impaziente di chiudere la trattativa”.

Napoli, l’agente di Everton: “Potrebbe sbloccarsi la trattativa ma solo più in là”

L’agente del brasiliano, poi, si sofferma sulla possibilità di portare a termine la trattativa e sulle richieste del Gremio.

“Sicuramente potrebbe succedere qualcosa ma solo più avanti nel tempo. Il Napoli tempo fa ha avviato contatti con il Gremio che poi si sono fermati a causa dell’emergenza Coronavirus. Magari con il trascorrere dei giorni e con il calmarsi delle acque, potrebbero riprendere a parlare”.

Cifre del cartellino? “Non spetta a me decidere. Il Gremio ha già espresso le proprie considerazioni su questo aspetto e noi aspettiamo solo qualche aggiornamento se le parti dovessero trovare un accordo. Il Napoli non può ancora spingersi oltre lo stato attuale a causa dell’emergenza. Spero che presto si possa trovare una soluzione. Everton, comunque, è fatto per l’Europa per le caratteristiche che ha. Ci sono stati dei contatti anche con altri club, soprattutto inglesi e tedeschi“.