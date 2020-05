Calciomercato Milan, Sabitzer può arrivare con Rangnick

Calciomercato Milan: Sabitzer nel mirino

Calcio Mercato Milan Sabitzer | Il calciomercato in Serie A continua ad andare avanti, e lo fa ad altissimi ritmi. Le principali squadre del nostro campionato stanno puntando vari rinforzi in vista della prossima stagione, e su tutte c’è anche il Milan. I rossoneri vorrebbero attuare una piccola rivoluzione, e la sensazione è che il tutto possa partire dall’allenatore: il destino di Pioli sembra segnato, Rangnick è attualmente il favorito per sostituirlo. L’attuale responsabile dell’area Red Bull è un nome molto gettonato, e senza dubbio apporterebbe diverse modifiche, sia in campo che fuori.

Al Milan interessa il lato tecnico, ed è per questo che in queste ultime ore si sta parlando tanto di Marcel Sabitzer, giocatore del Lipsia che sta facendo una stagione incredibile. L’austriaco sta sfornando assist e gol con una media pazzesca, e guarda caso ha la stessa agenzia di procura di Rangnick. Che possa essere lui il primo colpo? Possibile, ma al momento ancora complicato.

Milan, quanto costa Sabitzer?

Sabitzer è probabilmente una delle migliori rivelazioni in questa stagione, ed è riuscito a dimostrarlo anche in Champions League. Chiaro di come sarà blindato ad ogni costo dal Lipsia, che per ora ha fissato un prezzo intorno ai 35 milioni di euro. Una cifra abbastanza alta per i rossoneri, che dovranno cercare di trattare.