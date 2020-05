Calciomercato Milan, il campione annuncia l’addio

Il Milan è alle prese con una rivoluzione, a partire dai dirigenti per finire coi giocatori: probabilmente la figura centrale del nuovo progetto sarà Rangnick ed il diktat sarà puntare sui giovani. Ragion per cui uno dei vecchi senatori ha oggi annunciato l’addio.

Calcio mercato Milan, le parole di Biglia

Intervistato dalla trasmissione radiofonica “Tanto por decir“, il centrocampista argentino ha praticamente detto addio al Diavolo, aprendo ad un suo ritorno in Argentina. “Sto pensando al mio futuro“, ha affermato, “e non escludo la possibilità di terminare la carriera in Argentina. Da quando sono qui, il club ha cambiato 2 volte proprietà. Il Milan potrà tornare in alto soltanto quando ci sarà una stabilità organizzativa. Tornerà tra le grandi d’Europa, ma serve ancora tempo“.

Il futuro di Biglia è lontano da Milano

Non mancano quindi anche toni polemici, per quella che doveva essere la consacrazione dell’argentino ed invece si è rivelata una sorta di tirare a campare in attesa della pensione, con qualche infortunio di troppo a complicare le cose. Tra i più accesi sostenitori del lockdown, oggi Biglia ha 34 anni ed un contratto in scadenza coi rossoneri che non verrà rinnovato: da gennaio è libero di firmare con qualsiasi squadra vorrà ed è possibile che, a questo punto, faccia ritorno in patria. Di lui si era parlato anche in ottica Genoa e Premier League.