News Milan: Bakayoko vuole tornare in Serie A

Ultime Milan Bakayoko Chelsea Monaco | Tiémoué Bakayoko, centrocampista del Chelsea in prestito al Monaco, è pronto a tornare in Serie A. Il calciatore si è messo in mostra a Monaco in Ligue 1 con una grande stagione, ormai conclusa per la decisione della Federazione francese di terminare in anticipo il campionato a causa del Coronavirus. Ora il giocatore però è pronto a tornare al Chelsea per poi partire nuovamente. La destinazione preferita dal calciatore è la Serie A per vestire di nuovo la maglia del Milan. La possibilità c’è con tutte le parti pronte a chiudere, ma prima bisognerà trovare gli accordi giusti sotto tutti i punti di vista.

Calciomercato Milan: Bakayoko pronto a tornare, apertura totale

Il centrocampista classe 1994 sta spingendo già da ora per poter approdare la prossima stagione a Milano. Ora però per chiudere tutti dovranno fare uno sforzo. Il primo è il Milan, che dovrà formulare l’offerta giusta. Il Chelsea pronto a cedere il calciatore in prestito ma solo con obbligo di riscatto. Bakayoko è in scadenza nel 2022 e i Blues non vorrebbero ritrovarselo la prossima stagione in rosa con un solo anno di contratto. Dopo l’accordo tra i club poi toccherà al calciatore. Il suo ingaggio è di circa 7 milioni a stagione e lo scorso anno Chelsea e Milan pagavano insieme al 50% il suo stipendio. Ora non sarà più così, il Chelsea non ci sta e per il Milan è troppo alto, dunque toccherà a Bakayoko abbassare notevolmente il suo stipendio annuo. Le parti sono a lavoro e le strada è delineata, ora bisognerà capire se c’è davvero tutta questa voglia di ritrovarsi e chiudere l’operazione.