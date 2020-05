Calciomercato Juventus: Smalling offerto ai bianconeri

Ultime Juve | Smalling potrebbe arrivare alla Juventus. I bianconeri cercano un centrale di difesa visto che potrebbero salutare Rugani ma non solo. Chiellini è all’ultimo anno di contratto e De Ligt ha diverse offerte come Demiarl.

Forse anche per questo, come riportato da Il Tempo, il centrale inglese potrebbe clamorosamente finire a Torino.

Nelle ultime settimane, infatti, è scesa la richiesta del Manchester United per Chris Smalling. I Red Devils sono disposti ad accontentarsi di 18-20 milioni, per il calciatore.

La cifra era quella che i giallorossi avrebbero voluto spendere in estate. Tuttavia dopo l’emergenza e la crisi di liquidità dei giallorossi, anche questa somma è diventata troppo alta per i capitolini. Per questo il calciatore potrebbe finire in un altro club.

Anche se il giocatore che, nonostante manovre di disturbo di agenti e intermediari che lo hanno offerto a diversi club, preferirebbe rimanere.

Tuttavia, come detto, il centrale potrebbe finire anche in un club tra Napoli, Inter e Juventus.

Ultime Roma: Smalling preme per restare

In realtà, al di là di tutti, il centrale ha una forte volontà di restare a Roma. Questo mette fiducia dalle parti di Trigoria ma anche il suo pesante ingaggio potrebbe essere un problema per Petrachi.