Calciomercato Juventus, Pogba sogno concreto: tre possibili contropartite

Calciomercato Juventus: affare Pogba, lo United valuta le eventuali contropartite

Calcio Mercato Juventus Pogba | Il mercato europeo continua ad andare avanti ad altissimi ritmi, e in queste ultime settimane le big di ogni campionato stanno cercando rinforzi in vista della prossima stagione. Tantissimi top player in ballo, tra cui Paul Pogba, attualmente in forza al Manchester United, e continuamente cercato da varie pretendenti. La Juventus ovviamente è sempre in agguato, e vorrebbe a tutti i costi riportare il centrocampista francese a Torino, nonostante ci siano tantissime difficoltà nella trattativa.

Il muro United è stato eretto da tempo, ma pare che i bianconeri stiano studiando la giusta strategia per convincere i Red Devils: si parla di contropartite nell’affare. Al momento ci sono tre elementi che potrebbero interessare dalle parti di Manchester: Rabiot, Douglas Costa e Ramsey. La Juventus dovrà puntare su questo se vuole riportare il Polpo a Torino.

Pogba-Juventus: c’è l’aiuto di Raiola

La Juventus sa bene che il colpo Pogba è possibile, e sa altrettanto bene che Raiola, agente del francese, sta facendo di tutto per mediare in questo affare. I bianconeri vogliono approfittare di questa situazione, ed è possibile che da qui a qualche settimana possa arrivare qualche offerta concreta.