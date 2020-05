Calciomercato Juventus: Higuain può finire in Premier

Ultime Juventus | Gonzalo Higuain può finire in Premier League. Dopo l’esperienza di 6 mesi a Londra con il Chelsea, l’attaccante argentino potrebbe tornare a giocare oltremanica.

Il futuro di Gonzalo Higuain è tutto da scrivere. La Juventus cerca una sistemazione soprattutto per liberarsi del suo stipendio da 7 milioni netti a stagione.

L’argentino con ogni probabilità lascerà i bianconeri a fine stagione ma non è certo scontato un suo ritorno in patria, al River Plate.

Secondo quanto riportato dall’Express, due club inglesi avrebbero messo gli occhi sul centravanti bianconero. Si tratta di Newcastle e Wolverhampton, a caccia di un attaccante di razza. Tra l’altro, il secondo club, è alle prese con la Juventus per la trattativa per il sostituto dell’ex Real, ovvero Jimenez.L’attaccante, legato a Mendes, potrebbe arrivare in Italia.

Ultime Juventus: vietato fare minusvalenze

Higuain, attualmente, ha una valutazione di mercato per la Juventus di 18 milioni di euro. I bianconeri, dopo averlo pagato 90 milioni dal Napoli, non vorrebbero mettere a bilancio una minusvalenza. Per fortuna di Paratici, Higuain ha ancora tanto mercato in Europa e non solo. Anche la MLS, infatti, strizza l’occhio per l’acquisto. Nel campionato americano milita il fratello di Higuain, suo grande sponsor.