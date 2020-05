Calciomercato Juventus Gotze | Tra i nomi più importanti che si libereranno dai propri club a partire dalla prossima estate c’è Mario Gotze. Ieri il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Michael Zorc, ha annunciato la non prosecuzione del rapporto sportivo con Mario Gotze al termine della stagione.

Serie A, Mario Gotze potrebbe arrivare in Italia

Per la seconda volta saluterà il popolo giallonero dopo il 30 giugno. In Europa tantissimi club si sono interessati al trequartista tedesco che decise la finale del Mondiale 2014. Anche in Serie A alcuni club hanno mostrato interesse per lui: Milan e Roma in particolare che sarebbero fortemente interessate ad un profilo così importante a parametro zero.

Leggi anche – Calciomercato Juventus, l’agente di Jorginho apre al trasferimento

Calciomercato Juventus, Gotze è un’idea concreta

Stando a quanto raccolto da calciomercato.it, il profilo tedesco sarebbe stato offerto alla Juventus qualche settimana fa. Il suo entourage gradirebbe, e non poco, un passaggio in bianconero ma ci sarebbero da limare tanti dettagli. Pavel Nedved, intanto, starebbe guardando con interesse all’ingaggio di Mario Gotze mentre Fabio Paratici guarda all’affare con molte riserve. Gli ultimi tempi al Borussia non sono stati eccelsi e lo stipendio da 8 milioni a stagione, solleva ulteriori dubbi.

La Juventus, però, è chiamata a passi in avanti molto veloci se intende chiudere l’affare perché su Mario Gotze si sono mosse anche molte squadre straniere.