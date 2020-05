Calciomercato Juventus, Douglas Costa deve convincere: ultimatum per la cessione

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Calciomercato Juventus: Douglas Costa, due mesi per riprendersi i bianconeri

Calcio Mercato Juventus Douglas Costa | Si sa, quando sei alla Juventus puoi sbagliare poco, e se convinci devi continuare a farlo, o rischi di essere tagliato fuori. La storia vincente dei bianconeri insegna, e se è vero che bisogna premiare i meritocratici e i costanti, allora nella rosa attuale ci sarebbero diversi elementi da cedere. Uno di questi potrebbe essere Douglas Costa, poco convincente, e che ora è chiamato finalmente a tornare il crack che è sempre stato, sin dai tempi dello Shakhtar Donetzk.

Sarri lo ama calcisticamente, ma i tantissimi infortuni e le continue prestazioni altalenanti hanno messo tecnico e dirigenza di fronte ad un bivio: fidarsi e sperare ancora in lui, o voltare decisamente pagina. Il futuro è solo nelle mani del brasiliano, che di fatto avrà i prossimi due mesi a disposizione per convincere, o sarà cessione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

News Juventus: due big su Douglas Costa

Douglas Costa è ancora in tempo per convincere la Juventus, ma allo stesso tempo guarda oltre e valuta le possibili pretendenti. Occhio in particolare a due big: il PSG, continuamente alla finestra, e il Manchester United, che da poco lo ha messo nel mirino.