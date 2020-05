Ultime Juventus: sfuma l’idea Pochettino, vuole restare in Premier League

Calcio Mercato Juventus Pochettino Newcastle Fiorentina | La Juventus è a lavoro per la prossima stagione. Calciomercato di calciatori e non solo. Infatti, la prossima sessione di calcio mercato, potrebbe scaturire un valzer delle panchine come capitato la scorsa stagione. Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, non ha convinto a pieno. Supercoppa italiana persa (3-1 con la Lazio), primo posto non del tutto sicuro (solo 1 punto avanti la Lazio) e infine Ottavi di Finale di Champions League conclusi con la sconfitta all’andata con il Lione (1-0). Il tecnico italiano ha iniziato con un po’ di fatica il suo cammino in bianconero ed è spesso stato messo in discussione in questi mesi. Secondo le ultime notizie, la Juve starebbe pensando a Zidane o Pochettino per sostituirlo in panchina, ora però l’affare si complica. La scelta di Pochettino potrebbe far saltare ogni tipo di possibile cambio in panchina per la Juve. Zidane si libererebbe dal Real Madrid soltanto se i Blancos riuscissero a chiudere per Pochettino, ma il tecnico argentino ora vuole restare ancora in Premier League. Per questo anche l’idea di Pochettino in bianconero si allontana. Con lui è pronto a chiudere il Newcastle.

Calciomercato Juve: Pochettino vuole la Premier, Newcastle pronto a chiudere

Mauricio Pochettino è negli ultimi mesi stato considerato un sogno anche per la Fiorentina di Rocco Commisso che ha voglia di pensare in grande, sondaggi anche dell’Olympique Marsiglia. Tenta di più la Juventus che da tempo segue l’allenatore ex Tottenham, ma lui stesso ha di recente ammesso di voler restare in Premier League. Per questo con lui è pronto a chiudere il Newcastle, che con il cambio di proprietà e l’arrivo del principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman è pronto ad un grande progetto ricco, partendo proprio dal contratto faraonico preparato per l’allenatore argentino.