Ultime Juve, l’assalto a Milik delle big

Calcio mercato Juve Milik Napoli Arsenal Atletico Madrid | Il mercato è pronto ad entrare nel vivo sempre di più. Con il passare delle settimane, le squadre si preparano a tornare in forma per riprendere i campionati. Intanto, c’è sempre un occhio al calciomercato in vista della prossima stagione. Uno dei nomi più caldi della prossima estate è quello di Arkadiusz Milik. L’attaccante del Napoli è in uscita dal club azzurro, visto il contratto in scadenza 2021 che non sarà rinnovato. Al momento è la Juventus con Sarri la squadra in pole per il suo acquisto, ma De Laurentiis continua a non scendere dalle sue pretese economiche. Solo cash senza contropartite tecniche. Sul calciatore polacco classe 1994 ora però ci sono anche Arsenal e Atletico Madrid. Possibile beffa per la Juventus.

Calciomercato Juve: possibile beffa Milik, Arsenal e Atletico Madrid pronte a chiudere

L’intenzione dei bianconeri è quella di chiudere per Milik ora (come sostituto di Gonzalo Higuain in uscita) per poi trovare la strategia giusta per acquistare Haaland dal Borussia Dortmund nei prossimi anni. Intanto, non bastano le contropartite tecniche come Rugani, Pellegrini, Romero e Bernardeschi. Il Napoli chiede circa 40-50 milioni per lasciar partire il proprio attaccante. Troppo alte le richieste per i bianconeri al momento per un calciatore in scadenza 2021. L’Atletico Madrid anche ha fatto i suoi sondaggi e ha provato in un primo momento ad inserire Diego Costa nell’affare. Ora però c’è anche l’Arsenal, che come riporta Sportmediaset, potrebbe accontentare le richieste economiche di De Laurentiis e beffare la Juventus.