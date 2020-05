Ultime Juve: i bianconeri chiamano Jorginho, l’agente risponde

on Miralem Pjanic in uscita, ed Arthur che non sembra convinto di lasciare il Barcellona, la Juventus sta sondando il terreno in giro per capire quale potrebbe essere la soluzione migliore per sostituire il bosniaco: fra i nomi forti vicini ai bianconeri c’è anche quello di Jorginho, ex Verona e Napoli ed oggi al Chelsea.

Calciomercato Juve, agente Jorginho: “Pronto a tornare in Italia”

A tal proposito Joao Santos, agente del calciatore, è intervenuto ai microfoni di TMW. Queste le sue parole: “Non so se la Juve voglia Jorginho, che ha tre anni di contratto con il Chelsea. Vedremo. È un professionista, se una squadra importante chiama, beh, perché no? Credo che davanti ad una proposta importante possa essere presa in esame la cessione dei calciatori più importati. Di fronte ad offerte di spessore sarebbe opportuno vendere i propri calciatori”.