Ultime Juve: i bianconeri chiamano Jorginho, l’agente risponde

Calcio mercato Juventus Jorginho agente conferma | La Juventus è a lavoro per perfezionar e rinforzare il proprio reparto di centrocampo. Chi è tra i sicuri partenti è Miralem Pjanic. Il calciatore bosniaco non convince Sarri in quel ruolo da regista. Con lui via anche Rabiot e forse altri. Per questo la Juve dovrà fare più di un acquisto per rinforzare la rosa di Sarri, tra i primi nomi c’è quello di Jorge Jorginho. Il Chelsea è pronto a cedere il calciatore e tanti altri big per ripartire con un progetto giovani. Intanto, l’agente Joao Santos, continua a strizzare l’occhio alla Juventus. Il calciatore ha voglia di tornare in Italia e in Serie A.

Calciomercato Juve, agente Jorginho: “Pronto a tornare in Italia”

Nelle ultime ore, ai microfoni di Tuttomercatoweb, è intervenuto ancora una volta Joao Santos, agente di Jorginho. L’ex calciatore di Napoli e Verona è ormai pronto a tornare in Serie A, ci sono tutti i presupposti per far si che il trasferimento si chiuda con la Juventus. Ora bisognerà però rispettare i tempi. Intanto, l’agente, a TMW, ha confermato che il calciatore ad oggi ha ancora tre anni di contratto con il Chelsea, ma che se dovesse arrivare una chiamata dall’Italia sarà pronto ad accettarla. Alla domanda sulla Juve ha risposto con un secco: “Perché no?”.