Ultime Juve: Douglas Costa e Demiral verso la cessione, c’è il Manchester United

Calcio mercato Juve Douglas Costa Demiral Manchester United ultime | La Juventus sta già gettando le basi per la prossima stagione. Tanti calciatori non saranno confermati e saranno messi sul mercato in uscita. Tra questi, spuntano anche i nomi di calciatori importanti come Douglas Costa e Merih Demiral. Entrambi i calciatori hanno vissuto una stagione difficile caratterizzata da diversi infortuni, ma con il tecnico Maurizio Sarri non hanno mai avuto un grande feeling. Entrambi i calciatori sono lo stesso stati impegnati poco dall’allenatore italiano che ora cerca altro. E’ per questo che la Juventus ha fatto sapere ai due calciatori che potrebbero essere ceduti in caso di arrivo di offerte importanti. Su di loro c’è un club inglese che è pronto a chiudere anche il doppio colpo nella prossima sessione di calcio mercato, si tratta del Manchester United.

Calciomercato Juve: il Manchester United pronto a chiudere per Douglas Costa e Demiral

Juventus e Manchester sono in ottimi rapporti, già lo scorso anno le parti sono state vicine alla chiusura dell’operazione Dybala che ha poi deciso di restare. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Douglas Costa e Demiral piacciono molto al club inglese che ha voglia di rinforzarsi. Pare addirittura che già alcuni emissari del Manchester United avrebbero sondato il terreno sia per completare l’acquisto dei due calciatori della Juve. La doppia operazione non dovrebbe rientrare in una possibile trattativa che porterebbe Paul Pogba nuovamente alla Juventus.