Calciomercato Inter Icardi Chelsea | Il futuro di Mauro Icardi è più incerto che mai. La stagione al PSG è stata molto importante: ha giocato spesso titolare e ha segnato tantissimo, come è sempre stato abituato a fare e ha portato i parigini a pensare al suo riscatto. L’Inter ci spera e intanto aspetta l’offerta giusta da accettare per l’addio definitivo a Maurito.

Calciomercato Inter, il Chelsea pensa ad Icardi

Il Paris Saint-Germain, però, vorrebbe un sostanziale sconto sulla precedente offerta pattuita con l’Inter. Leonardo chiede di scendere dai 70 milioni di base a 50 più 10 di bonus. La trattativa è in fase di stallo ha permesso ad altri club di inserirsi e tentare l’assalto all’attaccante argentino. Il Chelsea è l’ultimo club, in ordine di tempo, che ha chiesto informazioni all’Inter per il bomber ex Sampdoria e nelle prossime settimane potrebbe tentare l’affondo. La possibile partecipazione alla prossima Champions League potrebbe portare un bel gruzzoletto nelle casse di Abramovich che sarebbe pronto a sferrare il colpo Icardi.

News Inter, Lampard pensa ad uno scambio

Non sarà solo cash, però, l’offerta dei Blues. Stando a quanto riferisce il The Sun Lampard potrebbe decidere di privarsi di uno tra Emerson Palmieri, Marcos Alonso o Christensen per chiudere quanto prima l’affare. Antonio Conte guarda con estremo interesse ad uno dei due terzini, già allenati ai tempi di Stamford Bridge e ciò potrebbe portare la trattativa a decollare definitivamente.