Calciomercato Inter: guerra Leonardo-Tuchel, Icardi che farà

Notizie Inter, Icardi è vero problema tra Leonardo e Tuchel, ma non solo. Coinvolto anche l’altro ex Inter Alex Telles.

Come riportato in Spagna da Fichajes.com, il club nerazzurro aspetta di sapere se i parigini riscatteranno entro fine maggio il cartellino di Mauro Icardi.

Una decisione importante per tutto il mercato nerazzurro. Intanto in Francia, il PSG si è già laureato campione per la nona volta dopo la chiusura anticipata della Ligue 1.

I francesi sono già ai quarti di Champions League ma già si pensa alla prossima stagione ed a come rinforzare la squadra. Stando a quanto affermato in Spagna, vi sarebbero divergenze di opinioni tra il tecnico Tuchel ed il ds Leonardo.

Al centro del dibattito, e del possibile motivo di esonero per l’allenatore tedesco, i nomi di Icardi ed Alex Telles.

L’argentino avrebbe convinto Leonardo, pronto a riscattarlo dopo una stagione in prestito condita da 20 reti in 31 gare. Il tecnico, però, non è contento di come Maurito si comporta fuori dal campo.

Il calciatore era stato accusato anche di scarsa forma da gennaio in poi, come conferma la panchina in Champions League contro il Borussia Dortmund, e per questo non lo vorrebbe a disposizione il prossimo anno. Sull’attaccante c’è un altro club.

Ultime Inter: anche Telles non piace al tecnico

Anche su Telles non mancano opinioni differenti. Secondo i colleghi Leonardo sarebbe pronto ad accelerare sul terzino. Il ds vorrebbe aumentare la colonia di brasiliani in squadra (il terzino ha pure passaporto italiano) mentre Tuchel vorrebbe un laterale difensivo meno offensivo.