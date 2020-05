Calciomercato Inter, per Cavani è pronto un triennale

Calciomercato Inter: Cavani obiettivo principale, l’offerta nerazzurra

Calcio Mercato Inter Cavani | L’Inter si sta dimostrando una delle squadre più attive sul mercato, sia per quanto riguarda gli investimenti, sia le uscite. Da gestire ci sarà la situazione alquanto spinosa di Lautaro Martinez, ad oggi sempre più diretto verso il Barcellona. L’argentino sarebbe pronto ad un trasferimento, mentre la squadra di Conte si prepara per prendere un sostituto. I nomi sul taccuino sono tanti, ma al momento la pista più calda porta a Cavani, attaccante del PSG ancora considerato come una delle punte più decisive in circolazione.

Il Matador sarebbe un acquisto incredibile, e il suo arrivo porterebbe tantissime garanzie sia in termini di gol che in termini di esperienza. Il profilo perfetto per Antonio Conte, il quale starebbe spingendo in prima linea per l’arrivo dell’ex Napoli. Intanto a proposito di questo arrivano notizia clamorose: stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, pare che l’Inter sia pronta ad offrire un triennale a Cavani. Proposta davvero incredibile, vista anche l’età dell’uruguaiano.

Cavani-Inter: gradimento del Matador

Il futuro di Cavani sarà lontano dal PSG, e nonostante le molte pretendenti (Newcastle e Atletico su tutte), nell’ambiente Inter filtra un certo ottimismo. Il motivo? Il totale gradimento del Matador di tornare in Italia. I nerazzurri ci sperano e ci provano, stavolta però.. concretamente.