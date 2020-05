Calciomercato Inter: Aubameyang costa solo 38 milioni

Calciomercato Inter: Aubameyang, fissato il prezzo

Notizie Inter: Aubameyang a prezzo di saldo? L’attaccante del Gabon può tornare in Italia in estate.

Come noto in questi giorni il Psg è a lavoro per riscattare Mauro Icardi dall’Inter. Tuttavia per l’attacco dei francesi questo potrebbe non essere l’unico colpo in estate.

Il motivo è anche l’addio di Edison Cavani che oramai sembra più che scontato. Il Matador è in scadenza, anche per questo l’uruguaiano nelle ultime ore è stato accostato all’Inter.

Il futuro dell’ex Napoli è sempre più lontano da Parigi e le conferme arrivano dalla Spagna.

In Italia o forse anche in Liga. Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, i francesi con Leonardo avrebbero messo gli occhi su Aubameyang. L’attaccante scuola Milan è sarebbe pronto a lasciare l’Arsenal. L’affare potrebbe chiudersi a prezzo di saldo.

Sul calciatore, tuttavia, c’è da sempre anche l’Inter. L’affare andare in porto per una cifra vicina 38 milioni di euro.

Ultime Inter: Werner o Aubameyang

I nerazzurri, tuttavia, non ritengono l’attaccante dell’Arsenal una prima scelta per età e peso dell’ingaggio. L’ex BVB, infatti, guadagna tanto a differenza di Timo Werner. Il tedesco è giovane e potrebbe arrivare per “soli” 50 milioni di euro grazie alla clausola rescissoria per liberarsi dal Lipsia.