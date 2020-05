Tweet on Twitter

Share on Facebook

Calcio sotto shock: morto Mrdakovic a 38 anni

Il calcio in Serbia è in lutto. E’ morto a soli 38 anni l’attaccante Miljan Mrdaković.

Una carriera da giramondo il calciatore è deceduto nel suo appartamento di Belgrado: aveva appena compiuto 38 anni.

Durante un momento bruttissimo per il mondo del calcio, che ha cristallizzato un calcio pian piano nuovamente in campo in queste settimane, arriva anche la tragica notizia da Belgrado.

Mrdaković, che nel corso della sua carriera ha giocato nei più svariati campionati, dalla sua Serbia alla Cina, passando per Belgio e Portogallo, è stato ritrovato in appartamento.

Non è ancora chiara la dinamica del colpo di pistola alla testa. In piedi l’ipotesi di suicidio. Nato nel 1982, con un passato nella Nazionale olimpica serba, Mrdaković è riuscito a vincere in diverse nazioni.

Mrdaković, il ritiro nel 2017: in piedi l’ipotesi suicidio

Nel 2017 Mrdaković aveva appeso gli scarpini al chiodo proprio nella sua Belgrado. Il mondo del calcio si sta stringendo attorno alla sua famiglia e al figlio 16enne che come il padre sta pensando ad una carriera da calciatore professionista.

Mrdaković aveva appena festeggiato i suoi 38 anni, di cui più della metà passati sui campi da gioco prima in Serbia e poi nel resto del mondo.