Ultime Milan, Rangnick sceglie Braida: ritorno al passato per il club

Ultime Milan – Braida nella dirigenza di Rangnick | Sarebbe un ritorno nell’ambiente rossonero, quello di Ariedo Braida, figura iconica del Milan del passato. Direttore del club di Milano dal lontano ’86, fino al 2013, per poi andare alla Sampdoria prima e al Barcellona poi, fino al 2019. Adesso sarebbe pronto al ritorno. L’area sportiva e tecnica si prepara alla rivoluzione, con Ralf Rangnick al comando. Nel suo staff, stando a quelle che sono le news in arrivo dai colleghi della Gazzetta dello Sport, ci sarebbe proprio l’intenzione di inserire figure italiane, che siano appunto vicino all’ambiente Milan. E chi meglio di Braida per ritrovare quel fascino che ha caratterizzato per lunghi anni la società rossonera in ambito europeo.

Stando a quanto rivelato dai colleghi della rosea, ci sarebbe Braida nelle idee di Ralf Rangnick, ma non solo. Una leva tutta italiana nel suo staff, con otto collaboratori. Qualcuno tra questi sarebbe già in casa Milan.

Almstadt e Moncada saranno confermati, mentre Maldini e Massara potrebbero dire addio. E’ per questo che viene fuori la figura di Ariedo Braida, ma non solo. Nel suo staff potrebbe esserci anche Daniele Bonera, icona emblematica nello spogliatoio rossonero che, ancora oggi, dà un apporto importante ai calciatori. E’ per questo che potrebbe essere confermato, dopo un corso importante svolto a Coverciano.