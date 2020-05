Tweet on Twitter

Serie A Cairo Torino | La Serie A viaggia verso la ripresa: il 20 giugno potrebbe essere la data decisiva per il ritorno in campo ma la decisione finale arriverà solo la settimana prossima. Una delle opzioni, remota, per la conclusione del campionato è quella dei playoff e playout per decidere le retrocessioni e la vittoria dello Scudetto. Sul tema della ripresa si è espresso Urbano Cairo, Presidente del Torino.

Torino, Cairo: “Serie A naviga a vista, si va verso la ripresa”

Durante la presentazione di Davide Vagnati, come nuovo responsabile dell’area tecnica, Urbano Cairo ha parlato della ripresa della Serie A.

“Navighiamo a vista. Ormai c’è una direzione di marcia che è stata presa, ma dobbiamo ancora capire che cosa succederebbe in caso di stop, nel caso in cui il campionato dovesse fermarsi nuovamente. E dobbiamo capire quali saranno le decisioni governative sulla ripartenza. Io credo che tutto debba essere ben codificato e certificato, e che le società abbiano l’esigenza di saperlo per tempo”.

Cairo: “Niente playoff, andavano decisi prima”

Il Presidente del Torino, poi, ha parlato anche dell’opzione playoff e playout per la conclusione della stagione.

“Cambiare le regole in corsa non è mai una cosa buona e giusta: leggevo di playoff e playout, che esistono già in altri sport, ma sono decisi prima dell’inizio del campionato”.

Longo? “Crediamo molto in lui. L’ho scelto a febbraio e purtroppo non ha avuto modo di esprimersi al massimo. Per lui c’è stima e appoggio incondizionato“.