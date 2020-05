Liverpool, Klopp: “Ho detto ai miei giocatori di non essere costretti ad allenarsi”

Notizie Liverpool: Klopp sul ritorno sui campi

Notizie Liverpool Klopp | L’emergenza Coronavirus ha scombussalto un bel po di piani, e soprattutto il calcio ha subito uno scossone senza precedenti. La pandemia ha costretto tutti gli addetti ai lavori al lockdown, e soltanto da poco è arrivata la fatidica svolta. Il ritorno agli allenamenti è stato un passo tanto importante quanto rischioso, e le polemiche a riguardo non sono di certo mancate. Alcuni allenatori hanno infatti ribadito il proprio pensiero, e tra questi anche Klopp, tecnico del Liverpool. Il tedesco ha parlato ai microfoni di Sky Sports, ecco quanto riportato dalla nostra redazione:

“Ho detto ai miei giocatori di non essere costretti a ritornare ad allenarsi in piccoli gruppi. Ho ricordato loro che, pur avendo un contratto di lavoro con il club, erano sul campo per una libera scelta, nessuno li aveva costretti. Nel caso avessero deciso di non farlo, non avrebbero subito nè multe nè altre sanzioni disciplinari. Sono rimasto colpito dalla loro condizione, impatto positivo sul loro ritorno”

Ultime notizie: allenamenti anche in Serie A

La Premier League ha ricominciato già da un po, e adesso la ripresa in Inghilterra è diventata realtà. Anche la Serie è pronta a ripartire, e nelle ultime ore è stato stilato il protocollo. Questo quanto riportato dalla nostra redazione.