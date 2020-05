News Napoli, senti Higuain: “Il 90% dei calciatori non accetterebbero di passare dal Real al club azzurro”

News Napoli – Higuain | E’ stato un amore molto controverso quello di Gonzalo Higuain e la città di Napoli, considerando il mai digerito passaggio alla Juventus, dopo il record assoluto in Serie A, trovato con i colori azzurri. Una città intera che lo incoronò Re indiscusso del San Paolo e la storia cominciò nel lontano 2013 quando, pronto ad una nuova avventura, decise di raggiungere l’allora tecnico, Rafa Benitez. Assieme a lui arrivarono gli altri blancos Albiol e Callejon, ma il Pipita ci ha tenuto comunque a fare una precisazione: “Nessuno avrebbe fatto la scelta che ho fatto io, di lasciare il Real per andare al Napoli”. Le considerazioni del 21 bianconero sono molto forti, e sono annunciate ai microfoni di TyC Sports.

Ultime Napoli, le parole dell’ex Higuain

E’ tornato alla Continassa, facendosi trovare in splendida forma. Gonzalo Higuain è carico e lo era anche quando decise di sposare la causa Napoli, lasciando tutti i tifosi partenopei di stucco. Nessuno, a quei tempi, avrebbe mai immaginato un acquisto così importante da parte di Aurelio De Laurentiis, che andò a prelevare uno degli attaccanti migliori dell’interno panorama calcistico, per portarlo al San Paolo.

E, per stessa ammissione del Pipita, quello di Napoli fu un arrivo per dimostrare a tutti il suo valore, diventando un simbolo di quella squadra: “Il 90% dei calciatori, vi assicuro, non sarebbe mai andato al Napoli dal Real Madrid. Io avevo bisogno e voglia di dimostrare che la decisione presa, era giusta. Molto difficile, ma io sono fatto così. Le scommesse grandi mi piacciono, avevo bisogno di reinventarmi come calciatore. Ero convintissimo della scelta che stavo facendo, anche se qualcuno non credeva a quello che poi avrei fatto lì”.