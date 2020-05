Mercato Napoli, Everton obiettivo concreto: c’è l’offerta

Mercato Napoli: offerta presentata per Everton

Mercato Napoli Everton | Il mercato di Serie A si fa sempre più infuocato, e le principali squadre del nostro campionato vogliono rinforzarsi in vista della prossima stagione. Tra le squadre più attive c’è soprattutto il Napoli, intenzionato a compiere una sorta di mini-rivoluzione per tornare a lottare per lo Scudetto. E’ indubbio di come ci sarà il bisogno di nuovi innesti, ed occhio a cose potrebbe succedere nel reparto offensivo. Sarà preso qualche esterno, e ad oggi l’obiettivo principale resta Everton, giocatore in forza al Gremio.

L’esterno brasiliano era stato già numerose volte accostato all’Italia, e pare che gli azzurri abbiano intenzione di fare sul serio. Il progetto è stato presentato, e adesso si parla anche di offerta: stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe infatti offerto 27 milioni di euro per Everton. Una cifra importante, e che per ora avvicina di parecchio il giocatore ai partenopei.

Napoli-Everton: colpo possibile

Everton è un obiettivo concreto per il Napoli, e adesso l’operazione può davvero sbloccarsi in via definitiva. Il gradimento del giocatore ci sarebbe, così come la cifra di offerta, abbastanza soddisfacente per il Gremio. La sensazione è che da qui a breve possa arrivare la tanto attesa fumata bianca.