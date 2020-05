Mercato Juventus, Arthur non vuole lasciare il Barcellona

Mercato Juventus: Arthur, “no” ai bianconeri

Mercato Juventus Arthur | La Juventus continua le sue operazioni di mercato, ed in particolare si concentra su quelle che potrebbero essere le uscite. Su tutte c’è quella di Pjanic, il quale con ogni probabilità lascerà la Vecchia Signora in estate. Il centrocampista bosniaco ha giocato una buona prima parte di stagione, mentre invece nella seconda ci sono state tantissime difficoltà, soprattutto nei suoi rapporti con Sarri. L’ex Roma è sempre più vicino alla partenza, e il club in pole continua ad essere il Barcellona. I blaugrana vogliono a tutti i costi il centrocampista, e ora la Juventus sta trattando per completare l’affare: possibile l’inserimento di qualche contropartita, con i bianconeri che invece preferirebbero uno scambio con Arthur.

Il brasiliano piace tantissimo dalle parti di Torino, ma su questo fronte ci sono non poche difficoltà: stando a quanto riportato da TuttoJuve infatti, il giocatore non vorrebbe assolutamente lasciare il Barcellona. Una vera e propria beffa per la Juventus, ora costretta a cambiare obiettivo.

Juventus-Barcellona: l’affare Pjanic si farà?

Il rifiuto di Arthur rischia di compromettere la trattativa Pjanic, ma la sensazione è che in ogni caso l’affare verrà completato. Il bosniaco vuole solo i blaugrana, la Juventus può accontentarsi di qualche altra contropartita.