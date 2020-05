Liga Ripresa Sanchez | Era più accesa che mai la lotta in Liga per la vittoria del campionato. Barcellona e Real Madrid sono distanti solo due punti con undici gare ancora da giocare. Fino a poche ore fa il cammino della Liga sembrava dover slittare ancora di qualche settimana a causa dell’emergenza Coronavirus. Ma direttamente dal Governo arrivano notizie molto confortanti.

Liga, ok alla ripresa: l’annuncio del Premier Sanchez

Pochi minuti fa in conferenza stampa il Premier spagnolo, Pedro Sanchez ha annunciato la ripresa della Liga, prevista per il prossimo 8 giugno.

“Semaforo verde alla ripresa della Liga a partire dalla settimana dell’8 giugno. La competizione spagnola ripartirà solo se la situazione legata all’emergenza Coronavirus ce lo consentirà”.

La situazione della Liga

Oltre la lotta testa a testa tra Barcellona e Real Madrid, in Liga ci sono da decidere ancora tutti i verdetti più importanti. E’ bagarre in zona Europa perché ci sono cinque squadre racchiuse in cinque punti per due posti di Champions League. Stessa situazione in zona retrocessione in cui tra Maiorca (terzultimo) e il Valladolid ci sono solo quattro punti e quattro posizioni. Può succedere ancora di tutto nei campi di calcio della Spagna e dall’8 giugno si inizieranno a delineare tante criticità.