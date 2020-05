Notizie Coronavirus, Conte ancora bocciato dagli italiani

Coronavirus Italia Conte sondaggio termometro politico | Dopo il caso di Silvia Romano, dove il Premier Giuseppe Conte e il Ministro degli Esteri Di Maio hanno perso secondo alcuni sondaggi la fiducia degli italiani, ora arriva un nuovo dato che preoccupa il Governo Conte. L’emergenza Coronavirus ha creato malumori interni ed esterni al Governo. Anche lo stesso Sergio Mattarella non sembra convinto a pieno dell’operato di Conte. Ora arrivano nuovi dati riguardanti il sondaggio di Termometro Politico, Conte continua a perdere la fiducia anche del popolo.

Coronavirus, sondaggio Termometro Politico: Conte perde la fiducia per la terza settimana di fila

Continua la pressione dei sondaggi nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il premier italiano continua ad essere in difficoltà, secondo i dati, riguardo la fiducia del paese. Come riporta Termometro Politico, è la terza settimana consecutiva che cala la fiducia degli italiani nel Governo. Sono alti i numeri che non fanno ben sperare al Premier, ben il 56,7% degli italiani non ha fiducia in Conte, mentre il 42,7% della popolazione appoggia il Presidente. Ora il suo futuro resta sempre più incerto, nonostante negli ultimi giorni sia arrivata l’importante fiducia di Italia Viva con il Leader Renzi. I numeri però parlano chiaro e la sfiducia c’è, creata ovviamente da come è stata gestita la complicatissima emergenza Coronavirus.