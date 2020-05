Coronavirus, figuraccia di Gallera: “Ci vogliono 2 persone insieme per infettarmi”

Tweet on Twitter

Giulio Gallera è intervenuto davanti alla stampa nel consueto appuntamento per fare il punto della situazione sulla lotta al covid-19 in Lombardia: quella che però era una figuraccia passata in sordina, è stata ripescata e resa pubblica…

Lo strano contagio da covid-19 secondo Gallera

A guardare la situazione della Lombardia, non ci sarebbe da sorprendersi. Ieri pomeriggio l’assessore alla Sanità ha dato sfoggio di quanto sia ridotta la sua conoscenza del fenomeno che ha affrontato, con risultati che hanno portato alla morte di migliaia di persone.

