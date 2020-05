Coronavirus, figuraccia di Gallera: “Ci vogliono 2 persone insieme per infettarmi”

Giulio Gallera è intervenuto davanti alla stampa nel consueto appuntamento per fare il punto della situazione sulla lotta al covid-19 in Lombardia: quella che però era una figuraccia passata in sordina, è stata ripescata e resa pubblica…

Lo strano contagio da covid-19 secondo Gallera

A guardare la situazione della Lombardia, non ci sarebbe da sorprendersi. Ieri pomeriggio l’assessore alla Sanità ha dato sfoggio di quanto sia ridotta la sua conoscenza del fenomeno che ha affrontato, con risultati che hanno portato alla morte di migliaia di persone ed un numero di nuovi contagi che in questo momento rappresenta più dei 2/3 dell’intero paese.

Queste le sue shockanti parole: “Dobbiamo proseguire su questa strada che ci sta portando verso il contenimento del contagio perché, lo ricordiamo, 0,51 cosa vuol dire? Vuol dire che per infettare me bisogna trovare due persone nello stesso momento infette perché è a 0,50. E questo vuol dire che non è così semplice trovare due persone infette per infettare me“.

La verità su Rt, ossia l’indice di contagio

Naturalmente, si tratta di una marea di sciocchezze. Se l’indice Rt è a 0,51, vuol dire che una persona in media ne contagia 0,5, quindi che ogni 10 persone già positive si registrano 5 nuovi infetti. Sulla base dei dati statistici quindi, un malato in Lombardia è in grado di trasmette il Covid a meno di una persona.