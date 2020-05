Coronavirus – Chelsea, Kante si rifiuta di tornare in campo: stagione finita

Coronavirus – Chelsea, Kantè può aver finito la stagione

Notizie Coronavirus Chelsea Kantè | N’Golo Kantè, centrocampista francese sotto contratto con il Chelsea, potrebbe decidere di concludere qui la stagione. Il calciatore dei Blues teme e non poco il Coronavirus. Continuano ad esserci casi di calciatori positivi al Covid 19 in Premier League e ora in molti calciatori sono spaventati. Nei giorni scorsi era stato il capitano del Watford Troy Deeney ad annunciare che non avrebbe preso parte alla ripresa degli allenamenti. Dopo di lui in tanti calciatori hanno seguito la sua idea. Tutti pensano alle proprie famiglie e hanno paura. Ora anche Kante del Cheslea.

Notizie Coronavirus, Chelsea: Kante si rifiuta di giocare

Il mondo del calcio sta provando a ripartire e, dopo il ritorno della Bundesliga, si attende quello degli altri grandi campionati europei. In Inghilterra le squadre di Premier League stanno ancora svolgendo gli allenamenti individuali per riprendere confidenza con il campo dopo il lockdown. La convivenza con il coronavirus, però, non sta risultando molto semplice per N’Golo Kanté, impaurito per questa situazione e anche per le positività riscontrate tra i calciatori delle altre società. Inizialmente il centrocampista ha ottenuto da Lampard l’autorizzazione a continuare gli allenamenti a casa ma, secondo quanto raccontato da Sky Sports, il francese potrebbe decidere di non ritornare in campo neanche nei prossimi mesi. Kanté, dunque, potrebbe addirittura aver finito la stagione e starebbe pensando di tornare in campo direttamente nella prossima, lasciando il Chelsea senza un giocatore importante nella lotta Champions in Premier League.