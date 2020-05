Coronavirus – Chelsea, Kante si rifiuta di tornare in campo: stagione finita

Coronavirus – Chelsea, Kantè può aver finito la stagione

Notizie Coronavirus Chelsea Kantè | N’Golo Kantè, centrocampista francese sotto contratto con il Chelsea, potrebbe decidere di concludere qui la stagione. Il calciatore dei Blues teme e non poco il Coronavirus. Continuano ad esserci casi di calciatori positivi al Covid 19 in Premier League e ora in molti calciatori sono spaventati. Nei giorni scorsi era stato il capitano del Watford Troy Deeney ad annunciare che non avrebbe preso parte alla ripresa degli allenamenti. Dopo di lui in tanti calciatori hanno seguito la sua idea. Tutti pensano alle proprie famiglie e hanno paura. Ora anche Kante del Cheslea.

Notizie Coronavirus, Chelsea: Kante si rifiuta di giocare

Mentre il mondo del calcio prova a ripartire, arrivano però pareri contrastanti per una ripresa. Il mondo del calcio ha molti oppositori per il continuo della stagione, molti sono proprio calciatori. Mentre in Premier League tentano la ripresa e iniziano dagli allenamenti individuali, arrivano voci di un possibile forfait di N’Golo Kanté. Il calciatore del Chelsea non è convinto di ricominciare e come riporta Sky Sports la sua stagione potrebbe finire qui. Il giocatore è impaurito per i vari casi di positività tra calciatori. Per questo ha chiesto a Lampard l’autorizzazione a continuare gli allenamenti dalla propria casa. Intanto, è alta la possibilità di non rivederlo in campo nei prossimi mesi, il francese potrebbe decidere di fermarsi qui e non aiutare i compagni nella lotta ad un posto in Champions in Premier League.