Ultime Napoli: pronto l’assalto a Osimhen

Calcio Mercato Napoli Osimhen Lille Inter Milan | Il Napoli cambierà molto in vista della prossima stagione, specialmente in attacco. Con il rinnovo di Mertens, non ci sarà quello di Milik. Dunque l’attaccante polacco sarà ceduto e tra le varie piste c’è quella che porta alla Juventus. Gli azzurri hanno messo nel mirino diversi profili di giovani attaccanti pronti già per un grande club. Tra questi c’è Victor Osimhen. Il ds Giuntoli guarda molto in Francia e già lo scorso anno è andato vicino all’acquisto di Nicolas Pepè, attaccante del Lille poi passato all’Arsenal. Anche questa volta gli azzurri puntano un giocatore del Lille. Su Osimhen però c’è una lunga fila, soprattutto in Serie A. Il giovane attaccante classe 1998 ha dimostrato al suo primo anno in Ligue 1 di essere già pronto. Forte fisicamente, rapido e letale sotto porta. Sono 18 i gol stagionali messi a segno per lui. In Italia però ci pensano pure Milan, Inter e Juventus.

Calciomercato Napoli: via Milik, tutto su Osimhen

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale della SSC Napoli, Victor Osimhen sarà il rinforzo per l’attacco azzurro. Il giovane attaccante nigeriano è stato individuato come il sostituto di Arek Milik, ormai pronto alla cessione. Il Lille per il calciatore chiederà una cifra intorno ai 60 milioni di euro.