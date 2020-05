Calciomercato Napoli, dal Newcastle l’offerta monstre per Koulibaly

Il nuovo Newcastle sta per rivoluzionare il mercato: l’avvento dello sceicco è Mohammed bin Salman sposta gli equilibri di mezza Europa, ed anche il Napoli potrebbe rientrare nei programmi dei Magpies…

Calcio mercato Napoli, assalto a Koulibaly

A riportare le ultime novità in casa azzurra è il portale francese footmercato. Il club inglese ha contattato ufficialmente il Napoli per ingaggiare il difensore senegalese Kalidou Koulibaly. Arrivato dal Genk nel 2014 adesso, giunto all’età di 28 anni, è un vero muro in difesa. Un difensore completo, tanto in anticipo quanto nei duelli.

Riluttante in passato, il vulcanico presidente napoletano Aurelio De Laurentiis è ora aperto a un addio dalla sua roccia difensiva. Ma per ottenere il sì del patron, sarà necessario spendere almeno 80 milioni di euro. Da parte sua, se Koulibaly sta bene nel suo club, al punto da aver recentemente acquistato una nuova proprietà a Napoli, ma ha sempre avuto un’attrazione per l’Inghilterra. Ma proprio dalla Premier arrivano altre offerte che se fanno sfregare le mani a De Laurentiis, d’altrocanto fanno gettare nel panico i tifosi del Napoli.

Ultime Napoli, i nomi per sostituire KK

Dopo aver ingaggiato Rrahmani, Giuntoli continua a guardarsi intorno. Il nome più eccitante per la piazza è quello di Milenkovic della Fiorentina, mentre quelli di Koch e Gabriel, sono profili attenzionati per il momento o poco più.