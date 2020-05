Calciomercato Napoli, Nandez è un obiettivo: lo ha chiesto Gattuso, primo “si”

Calciomercato Napoli: Gattuso vuole Nandez

Calcio Mercato Napoli Nandez | Il calciomercato di Serie A continua ad altissimi ritmi, e le principali squadre italiane stanno in questi giorni cercando di portare avanti più operazioni possibili in vista della prossima stagione. Anche il Napoli si sta dimostrando uno dei club più attivi sulla questione, e pare che anche Rino Gattuso sia sceso in prima linea per qualche obiettivo. Chiaro di come l’ex Milan sia entrato nella testa dei giocatori, ed è altrettanto chiaro di come la squadra sia ormai stata plasmata dalle sue idee di gioco. Ecco perchè Giuntoli e ADL faranno di tutto per accontentarlo, anche se questo vorrà significare una spesa abbastanza grande.

Proprio nelle ultime ore sono arrivate novità proprio per quanto riguarda il mercato azzurro: sembra che Gattuso abbia richiesto Nandez, attuale centrocampista del Cagliari. L’uruguaiano ha avuto un impatto enorme con il nostro campionato, e le sue caratteristiche sembrano perfette per il gioco azzurro. Questo quanto riportato da cm.it.

Nandez-Napoli: gradimento del giocatore

Nandez potrebbe davvero vestire azzurro la prossima stagione, anche perchè il Napoli sembra intenzionato a fare sul serio per lui. L’ex Boca Juniors è stato spesso seguito da qualche big, ma stavolta pare sia arrivato già il suo consenso per un trasferimento ai piedi del Vesuvio. Si attendono novità.