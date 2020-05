Calciomercato Milan: possibile beffa Thiago Silva, c’è l’Everton

Ultime Milan: Thiago Silva, ora c’è anche l’Everton

Calcio Mercato Milan Thiago Silva Everton | Il Milan in questi mesi di stop a causa dell’emergenza Coronavirus, ha già gettato le basi per la prossima stagione. Il piano per ripartire per il club rossonero è chiaro: un progetto giovani affiancato da diversi calciatori esperti che hanno ancora tanto da dare. Tra questi però potrebbe non farne parte Zlatan Ibrahimovic. Con l’arrivo in panchina di Ralf Rangnick il calciatore svedese lascerà i rossoneri. Intanto, tra i calciatori messi nel mirino c’è sicuramente il brasiliano Thiago Silva. Il centrale del PSG si libererebbe il prossimo 30 giugno dal club francese, che non ha voluto rinnovargli il contratto. Colpo a parametro zero quindi, per un ritorno in rossonero importante per il classe 1984. Lui però vorrebbe restare a Parigi e aspetterà fino all’ultimo. Intanto, tra il rinnovo e il Milan spunta l’Everton in Premier League.

Calcio mercato Milan, possibile beffa per Thiago Silva

Il calciatore brasiliano è ancora in grande forma come dimostrano le sue prestazioni. Per questo Thiago Silva rappresenta un colpo a parametro zero molto importante. Il calciatore sarà svincolato dal prossimo luglio e diversi club ci pensano. Senza rinnovo la sua destinazione preferita potrebbe essere il ritorno in Italia al Milan, ma come riporta tuttomercatoweb, ora sul calciatore brasiliano c’è anche l’Everton di Carlo Ancelotti. Possibile beffa per i rossoneri con l’Everton che andrebbe ad accontentare senza problemi le richieste economiche del giocatore e portarlo nel prestigioso campionato inglese. Pronta l’offerta a Silva la prossima settimana.