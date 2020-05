News Milan: Thauvin vicino alla Serie A, sfida con Roma e Inter

Calcio mercato Milan Thauvin Marsiglia Roma Inter | Florian Thauvin, attaccante del Marsiglia, potrebbe essere uno dei grandi colpi che la Serie A accoglierebbe la prossima sessione di mercato. Il calciatore che attualmente si trova in Ligue 1 con l’OM, piace a Roma, Inter e anche il Milan. Fonseca spinge per il suo acquisto, ma il Milan cambierà tanto il prossimo anno e ora pare sia in pole per lui. Un ritorno di fiamma quello per Florian Thauvin, che la prossima estate però rappresenterebbe una grande occasione. Il giocatore ha voglia di cambiare aria e non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2021. Per questo sarà più facile trattare con il Marsiglia il suo trasferimento per una cifra intorno ai 20 milioni di euro.

Il calciatore classe 1993 non ha praticamente mai giocato in questa stagione. Solo 2 presenze e 20 minuti per Thauvin, che è stato costretto a stare tutta la stagione ai box per l’intervento al ginocchio. Ora però l’attaccante francese sta bene ed è pronto a tornare in campo come stava iniziando a fare, poi però lo stop ai campionati per il Covid ha sospeso tutto. Intanto, il Milan vorrebbe inserirlo nella rosa prossima da affidare a mister Ralf Rangnick. Oltre alla Serie A però c’è anche la concorrenza del Nizza da dover battere sempre in Ligue 1. Sembra però possibile che il calciatore decida completamente di cambiare campionato per fare una nuova esperienza.