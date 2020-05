Calciomercato Milan Gotze Borussia Dortmund | A fine stagione Mario Gotze non sarà più un calciatore del Borussia Dortmund dopo la fine del suo contratto. Il Milan cerca un trequartista e da giorni si parla del tedesco per le scelte di Rangnick.

UFFICIALE – Gotze lascia il Borussia Dortmund: assist al calciomercato del Milan

Il mancato rinnovo per la prossima stagione era già nell’aria ma poco prima della gara tra Wolfsburg e Borussia Dortmund, è lo stesso direttore sportivo dei gialloneri, Michael Zorc, a tracciare il futuro del trequartista tedesco. Ai microfoni di Sky Sport De ha parlato chiaramente dell’addio di Mario Gotze.

“Termineremo il nostro rapporto con Mario Götze in estate. E’ una decisione presa in sintonia dopo alcuni colloqui molto sinceri. Mario è davvero un bravo ragazzo”.

#BVB sporting director Micheal Zorc just confirmed to Sky that Mario Götze won’t extend his contract. — Stefan Buczko (@StefanBuczko) May 23, 2020

I numeri di Gotze

La stagione di Mario Gotze con Lucien Favre al Borussia Dortmund non è mai esplosa del tutto. In stagione, finora, ha disputato 20 gare tra Bundesliga, Champions League e Coppa di Germania, in cui ha messo a segno solo 3 reti e fornito 1 assist vincente. E’ spesso rilegato in panchina a causa della stagione sopra le righe di Brandt, Sancho e Reus, oltre che di Haaland.