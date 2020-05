Calciomercato Milan, Donnarumma può partire: nei prossimi giorni si tenterà il rinnovo

Calciomercato Milan: urge il rinnovo per Donnarumma

Calcio Mercato Milan Donnarumma | Il mercato di Serie A si infiamma sempre di più, e seppur da casa i vari dirigenti stanno iniziando a lavorare sodo per affrontare al meglio la sessione estiva. Il Milan in particolare si sta muovendo parecchio, ed in particolare la squadra rossonera vorrebbe attuare una vera e propria rivoluzione per la prossima annata. Non solo il tecnico, ma anche qualche conferma e qualche cessione, tra certezze ed esuberi: tra i gioielli che andranno blindati c’è ovviamente anche Donnarumma.

Il futuro del giovane portiere è attualmente in bilico, e se da una parte il rinnovo stenta ad arrivare, dall’altra si dovrà prendere in considerazione la miriade di squadre interessate, tra cui spiccano PSG e Real Madrid. E’ evidente di come urga il rinnovo, e proprio in questo senso è arrivata una notizia parecchio rilevate da Sky Sports: nei prossimi giorni il Milan tenterà il tutto per tutto per blindare il proprio gioiello.

Ultime Milan: a caccia dell’erede di Donnarumma

Donnarumma potrebbe partire, e questo è un rischio ormai conosciuto per il Milan. Il Diavolo deve coprirsi le spalle, e per questo sta cercando l’erede del giovane portiere. I nomi sono tanti, ma pare che si possa anche optare per un’opzione “in casa”.