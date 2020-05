Calciomercato Milan, Boga nel mirino, ma non solo: i nomi per l’attacco

Calciomercato Milan: Boga è il nome per il presente e il futuro rossonero

Calciomercato Milan – Boga | E’ uno dei talenti esplosi in quest’annata in Serie A, il talento del Sassuolo, Jeremie Boga. L’ivoriano, al margine di questa complessa stagione, potrebbe decidere di compiere il definitivo salto di qualità, approdando ad una big. Sarebbe proprio in lui, come rivelato dai colleghi di Tuttosport, il nome individuato per il futuro del Milan, dalla stessa dirigenza rossonera. Jeremie Boga sposerebbe alla grande quelle che sono le linee di mercato, con le idee di Ivan Gazidis che punta proprio sulle giovani, ma già forti, leve.

Notizie Milan, Boga e non solo: il club rossonero punta sulle giovani leve

C’è concorrenza per Boga, perché ovviamente il Milan non è il solo club a puntare su di lui. C’è forte interesse del Napoli e della Roma, club italiani che hanno messo in cima alla lista dei desideri lo stesso calciatore del Sassuolo, che potrebbe dire addio al club di Reggio Emilia non appena sarà possibile. Oltre a Boga, però, la società rossonera sarebbe a lavoro sul “fattore B”, come titolato dai colleghi del quotidiano piemontese. Infatti, non solo l’ivoriano sarebbe finito nel mirino, ma pure il giovane Boadu. La stellina dell’AZ, club olandese, potrebbe approdare in Serie A. Sullo sfondo, intanto, resta sempre l’attaccante del Real Madrid, Luka Jovic.