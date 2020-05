Calciomercato Lecce, Meluso annuncia il futuro di Liverani

Il direttore sportivo del club salentino ha rilasciato un’intervista a Sky Sport nella quale si è soffermato sulle possibilità di continuare a vedere mister Liverani in panchina.

Calcio mercato Lecce, le parole di Meluso su Liverani

I pugliesi sono ancora in lizza per la salvezza, e parte del merito è anche e soprattutto di mister Fabio Liverani. Dopo una prima parte difficile infatti, complice anche un mercato di gennaio indovinato, i giallorossi hanno risalito rapidamente la china.

Per questo, il ds Meluso farà di tutto per trattenere il tecnico romano: “Non tarperemo le ali a nessuno. Mister Fabio è con noi da quando eravamo in Serie C, è un valore aggiunto. Ma se ci saranno richieste da club blasonati troveremo un accordo. Tra l’altro ha anche una clausola rescissoria. Noi non possiamo fare il passo più lungo della gamba, ma fatto sta che se Liverani parte, sto a lutto per una settimana“.

Ultime mercato Lecce, gli obiettivi per i prossimi acquisti

“Sarà un mercato strano“, prosegue il direttore sportivo, “squadre come la nostra o il Verona, che avevano già poche risorse rispetto agli altri, dovranno inventarsi altre cose per restare competitive. Questione prestiti? C’è stato il via libera dalla FIFA al prolungamento, aspetto una norma che ratifichi tutto dalla FIGC, noi abbiamo soltanto Donati in quella situazione. Lapadula? Impossibile pensare di riscattarlo al momento“.