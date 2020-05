Calciomercato Juventus, Willian può lasciare il Chelsea: nelle prossime ore si decide il futuro

Tweet on Twitter

Calciomercato Juventus: Willian chiede un triennale al Chelsea, i bianconeri osservano

Calcio Mercato Juventus Willian | Il mercato di Serie A non si ferma mai, e anche in queste ultime settimane le principali big del nostro campionato stanno portando avanti diverse operazioni di corteggiamento. Soprattutto la Juventus si sta muovendo parecchio, e in particolare su un obiettivo: Willian. L’esterno brasiliano è un profilo che piace tanto, a Sarri nello specifico, che ha avuto modo di allenarlo un anno fa al Chelsea. Adesso le due strade potrebbero incontrarsi di nuovo a fine stagione, ma le insidie ci sono eccome.

Una su tutte il suo futuro incerto ai Blues: il giocatore vorrebbe un triennale, ma difficilmente la squadra londinese potrà garantirglielo, pertanto è possibile che la Juventus possa approfittarne. I bianconeri per ora osservano, sperando in una fumata grigia per la trattativa: nelle prossime ore si deciderà il tutto, dalle parti di Torino si continua a sperare.

Ultime Juventus: Willian, in giornata si può sbloccare tutto

Ore decisive per il futuro di Willian, intenzionato a restare al Chelsea ma soltanto a lungo termine. I Blues difficilmente potranno garantirgli un triennale, ed è per questo che il brasiliano potrebbe anche decidere di vivere un’esperienza al di fuori dall’Italia. La Juventus attende alla finestra.